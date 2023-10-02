Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов реинтеграции армянского населения Карабаха, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в регионе гарантируется прав и свобод всех проживающих там людей.

Уточняется, что управление проживания армян в Карабахе будет осуществляться через спецпредставительства президента Азербайджана.

«Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей», — говорится в плане.

Также отмечается, что местные жители могут быть привлечены к работе в органах внутренних дел.

2 октября стало известно, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился, в регионе остались только должностные лица и минимальное число жителей. Об этом сообщиль пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян. По ее словам, по последним данным в Армению прибыли 100520 вынужденных переселенцев из Карабаха, таким образом, их число почти не изменилось по сравнению со вчерашним днем.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.