Президент Молдавии Майя Санду ставит под сомнение нейтральный статус страны, считает вице-спикер парламента республики Влад Батрынча, передает РИА Новости. По его словам, тем самым глава государства нарушает закон.

«Нейтральный статус закреплен в конституции Молдавии, его поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии и он признан всеми международными структурами, включая ООН. Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан», — отметил Батрынча.

Он добавил, что атаки президента в отношении нейтралитета страны являются превышением ее полномочий. Батрынча подчеркнул, что речь идет о рассуждениях Санду о необходимости данного статуса для государства.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду призвала выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией.