Усталость мирового сообщества от абсурдного спонсирования киевских властей будет и дальше расти, что повлечет рост противоречий в правящих кругах стран Запада, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 1 октября, стало известно, что американский президент Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусматривалось предоставления средств Киеву.

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США», — заметил представитель Кремля.

Как считает Песков, в будущем такая усталость может обернуться фрагментацией политического истеблишмента.

До этого Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Боррель заявил о сожалении ЕС из-за принятого в США бюджета без помощи Украине. Также европейский дипломат заметил, что поддержка со стороны Европы не зависит от США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.