Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали невключение пункта помощи Украине в проект бюджета США

Песков назвал временным явлением отказ США от полномасштабной финпомощи Украине

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Усталость мирового сообщества от абсурдного спонсирования киевских властей будет и дальше расти, что повлечет рост противоречий в правящих кругах стран Запада, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 1 октября, стало известно, что американский президент Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусматривалось предоставления средств Киеву.

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США», — заметил представитель Кремля.

Как считает Песков, в будущем такая усталость может обернуться фрагментацией политического истеблишмента.

До этого Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Боррель заявил о сожалении ЕС из-за принятого в США бюджета без помощи Украине. Также европейский дипломат заметил, что поддержка со стороны Европы не зависит от США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий