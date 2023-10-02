В Госдуме заявили о появлении призывных пунктов на границе Украины

Страны Запада на практике реализуют план «войны до последнего украинца», считает заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. К такому выводу депутат пришел в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Чепы, западных политиков слабо волнуют жизни жителей как Украины, так и европейских стран, и они переживают только о том, чтобы возмущенные граждане не «снесли эту власть».

Депутат считает, что миграция украинцев будет усиливаться, поэтому политики будут пытаться возвращать уехавших молодых людей обратно: соответствующие призывы уже звучат в нескольких странах.

Более того, Алексей Чепа полагает, что на украинской границе появятся приемные пункты в армию, и украинцев будут по возвращении сразу отправлять туда. Парламентарий предрек повсеместную силовую мобилизацию и обвинил в сложившейся ситуации действующие власти Украины.

Тем временем ВСУ готовят новое наступление против российских войск в октябре. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее в Госдуме назвали критической ситуацию с численностью войск ВСУ.