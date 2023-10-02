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Спикер Рады Украины ответил Илону Маску на мем с Зеленским

Спикер Рады Стефанчук назвал Маска «чуваком», который оказался «по уши в дерьме»

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elonmusk/Twitter

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в соцсети Х ответил на пост миллиардера Илона Маска, в котором он опубликовал фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским и надписью: «Когда пять минут не просил о миллиардах долларов помощи».

«Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по уши в дерьме», — написал украинский чиновник.

Летом сообщалось, что Зеленский заблокировал фейковый аккаунт Маска после отказа одолжить ему денег. В ответ на подписку политику фейковый Маск опубликовал скриншот уведомления о подписке Зеленского с ироничным комментарием.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о необходимости дать отпор российской пропаганде. Он заявил, что не все «является российской дезинформацией».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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