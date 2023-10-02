Алиев рассказал об уникальном опыте Азербайджана на Кавказе

Власти Азербайджана смогли положить конец конфликту, который был навязан стране, и восстановить свой суверенитет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает ТАСС. По его словам, это привело к наступлению мирного времени для региона.

«Наш опыт восстановления территориальной целостности и суверенитета по-своему уникален. Мы положили конец навязанному нам конфликту. Мы защитили свое достоинство. Мы восстановили справедливость и международное право <...> Наша повестка дня — мир на Кавказе, мир в регионе, сотрудничество, совместные выгоды», — отметил Алиев в своей речи на открытии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее Алиев заявил, что сложились лучшие условия для мира между Баку и Ереваном.