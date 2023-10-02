Экс-разведчик США заявил о фактическом разгроме ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже фактически разгромлены, а политический коллапс на Украине может произойти уже к концу года, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена.

«С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены. Вопрос в том, сможет ли РФ положить этому конец резко, с риском огромных человеческих потерь, или постепенно, до наступления политического коллапса», — сказал он.

По его мнению, политический коллапс на Украине можно ожидать к концу года или весной 2024-го.

В августе Риттер заявлял, что конфликт на Украине находится на финальной стадии. По его словам, сигналом скорого окончания конфликта стали также слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена об уступке украинских территорий с целью вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.