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В Великобритании признали, что украинский конфликт идет не по плану

Глава МИД Британии Клеверли: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада

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Ian Davidson/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере, заявил, что боевые действия на Украине развиваются не так, как желает Запад, из-за чего конфликт может затянуться, передает ТАСС.

По его словам, перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины российские военные выкопали траншеи, расставили мины, установили ловушки и физические преграды и в результате создали труднопроходимую местность, что привело к изнуряющему конфликту.

«Ни один из нас не хотел этого, потому что война на истощение идет медленно и чревата большими потерями. Это не является предпочтительной опцией», — сказал он.

По словам министра, Лондон хотел, чтобы Украина «одержала победу быстро».

При этом Клеверли отметил, что ВСУ все равно «продвигаются вперед» и призвал быть более терпеливыми.

Кроме этого, глава МИД признал, что Западу сложно выступать единым фронтом, так как конфликт сильно сказывается на экономике ряда государств.

Ранее Британия направила в Польшу истребители Typhoon на фоне «угрозы вмешательства» России.

Ранее Сунак лично призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию.

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