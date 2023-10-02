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В ООН не обсуждается урегулирование конфликта на Украине путем переговоров

Полянский заявил об отсутствии в ООН обсуждений переговоров по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия» заявил, что вопрос урегулирования ситуации на Украине путем переговоров никак не ставится на площадке ООН.

«На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится», — заявил он.

Полянский напомнил, что ранее генеральный секретарь Антониу Гутерриш говорил о готовности стать посредником в переговорах, если к этому готовы будут обе стороны.

Дипломат отметил, что усилий и реальных предложений по переговорному процессу он не видит.

До этого лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо заявил, что если его партия примет участие в формировании правительства, то будут приложены все усилия для начала мирных переговоров по Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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