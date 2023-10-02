Кандидат в президенты США обвинил Байдена в поддержке цензуры

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами назвал действующего главу государства Джо Байдена сторонником цензуры и подверг критике его по борьбе с дезинформацией в социальных сетях, передает РИА Новости.

До этого американский президент негативно отозвался о действиях владельца социальной сети Х (бывшие Twitter) миллиардера Илона Маска. По мнению Байдена, его шаги мешают борьбе с дезинформацией на этой онлайн-платформе.

Рамасвами заявил, что подобные высказывания являются призывом к введению цензуры, что не говорит о президенте как о «хорошем парне».

«Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру [свободы]слова, были хорошими парнями. Я подожду», — написал Рамасвами в своем аккаунте в Х.

В июле другой кандидат в президенты, демократ Роберт Кеннеди — младший заявил, что ФБР стало политизированным при администрации президента США Джо Байдена, ведомство подавляло или подвергало цензуре информацию, связанную с политическими оппонентами властей.

Ранее администрацию Байдена обвинили в распространении дезинформации о COVID-19.