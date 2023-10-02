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Президент Бразилии покинул больницу после операции

Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что его выписали из больницы

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Eraldo Peres/AP

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в социальной сети Х (ранееTwitter), что уже выписан из больницы после операции и готовится «пробежать марафон».

«Меня выписали, и я уже нахожусь во дворце Алворада, где буду работать ближайшие несколько недель. Спасибо за молитвы и все слова любви. Я восстанавливаюсь, чтобы еще усерднее работать ради Бразилии и пробежать марафон», — написал глава государства.

До этого журналисты писали, что Луис Инасиу Лула да Силва возьмет паузу в работе из-за операции на бедренной кости.

Он был доставлен в больницу в пятницу. Полное восстановление ожидается в течение трех-четырех недель.

В октябре президенту исполнится 78 лет.

До этого в Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

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