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Блинкен осудил террористический акт в Анкаре возле здания МВД Турции

Бликен от имени США осудил теракт возле здания МВД Турции в Анкаре

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Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал осуждение террористического акта, который произошел в Анкаре возле здания МВД Турции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление госсекретаря в социальной сети X.

Блинкен от имени американских властей осудил атаку террористов на турецкое МВД и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим от взрыва. Он заявил, что Вашингтон отвергает терроризм во всех его проявлениях и выражает солидарность с Турцией, которая является партнером США по блоку НАТО.

Ранее сообщалось, что в Анкаре возле зданий парламента и министерства внутренних дел Турции произошел террористический акт. Утром к зданию МВД подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из террористов взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был затем ими ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

После террористического акта в районе введен режим тишины, все мобильные и радиосигналы стали подавляться.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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