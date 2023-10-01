Блинкен осудил террористический акт в Анкаре возле здания МВД Турции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал осуждение террористического акта, который произошел в Анкаре возле здания МВД Турции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление госсекретаря в социальной сети X.

Блинкен от имени американских властей осудил атаку террористов на турецкое МВД и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим от взрыва. Он заявил, что Вашингтон отвергает терроризм во всех его проявлениях и выражает солидарность с Турцией, которая является партнером США по блоку НАТО.

Ранее сообщалось, что в Анкаре возле зданий парламента и министерства внутренних дел Турции произошел террористический акт. Утром к зданию МВД подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из террористов взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был затем ими ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

После террористического акта в районе введен режим тишины, все мобильные и радиосигналы стали подавляться.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.