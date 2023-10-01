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Меган Маркл думает о карьере в Сенате США

Daily Mail: Меган Маркл рассматривает возможность баллотироваться в сенат США

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Супруга принца Гарри Меган Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в американский сенат. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что она намерена занять место сенатора от Калифорнии после того, как та умерла в возрасте 90 лет.

7 сентября издание Page Six со ссылкой на инсайдера из окружения супругов сообщало, что принц Гарри и Меган Маркл не рассматривают возможность своего переезда из Монтесито (Калифорния) в Малибу.

До этого Life & Style со ссылкой на источник из окружения герцогини писал, что Меган Маркл планирует вернуться к актерской карьере и считает, что в будущем сможет получить «Оскар». По его словам, она ведет переговоры с «известными режиссерами и продюсерами», чтобы вернуться к актерской карьере.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл экранизируют роман для Netflix.

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