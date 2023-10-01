В МВД Турции нашли след Рабочей партии Курдистана в теракте в Анкаре

Один из исполнителей теракта в Анкаре был членом Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщили в МВД Турции, передает ТАСС.

«В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РПК», — заявили в ведомстве.

В МВД Турции также указали, что личность второго нападавшего в настоящее время устанавливается.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как «последние вздохи террористов» в отношении страны.

Ранее запрещенная в Турции РПК взяла ответственность за попытку теракта в Анкаре.