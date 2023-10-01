В США заявили, что границы страны важнее помощи Украине

Собственные интересы США важнее, чем оказание дополнительной помощи Украине. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS.

«Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается. Но прежде всего я поддерживаю границы», — сказал он.

По его словам, сейчас у Белого дома находится в распоряжении более $3 млрд на помощь Украине. Если с выделением средств возникнут проблемы, то республиканцы готовы к обсуждению возможных решений.

1 октября стало известно, что представитель Республиканской партии в Палате представителей конгресса США Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от своей должности. По его словам, спикер солгал в ситуации по продлению финансирования правительства. Позже спикер палаты представителей США отреагировал на соответствующее заявление.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».