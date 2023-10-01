Боррель рассказал, сколько ЕС выделил финансовой помощи Украине

С прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве поддержки. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, трансляция была опубликована на его странице в социальной сети X.

«Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь», — сказал он.

1 октября Боррель заявлял, что Европейский союз намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину и повышать ее независимо от происходящих событий в США.

В этот же день стало известно, что глава дипломатии Евросоюза встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Он отмечал, что ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности Украины.

До этого сообщалось, что Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он говорил, что его присутствие показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

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