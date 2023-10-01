Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, передает Haberturk.

По его словам, если ЕС откажется от «несправедливого отношения касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки».

«Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что решение о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) будет приветствоваться, но Турция считает себя самодостаточной страной и не нуждается в помощи или поддержке от Европы, такую позицию выразил в своей речи президент Турции Реджеп Эрдоган.

Телеканал PBS передает слова Эрдогана. Глава Турции заявил журналистам : «Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались и не нуждаемся в помощи или поддержке ЕС». Он также подчеркнул, что Турция уделяет важное значение решениям ЕС. Эрдоган напомнил, что Турция уже 50 лет стоит у дверей европейского сообщества.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.