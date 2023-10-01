Названы предположительные сроки визита делегации Венесуэлы в Россию

Делегация Венесуэлы, которую возглавит вице-президент страны Дельси Родригес, намерена посетить РФ уже на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, участвующий в парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» в Москве.

«Ожидается визит смешанной правительственной комиссии в ближайшее время, на следующей неделе, с очень высокой вероятностью», — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в составе делегации в РФ прибудут сразу несколько венесуэльских министров. В частности, глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль Пинто и министр нефтяной промышленности Педро Рафаэль Тельечеа. Также в переговорах примет участие вице-президент страны Дельси Родригес, которая считается вторым лицом в государстве.

Источник не исключил, что по итогам визита представители Москвы и Каракаса подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. По словам собеседника агентства, основными темами обсуждения станут развитие двустороннего туризма и вопросы, касающиеся энергетики и нефти.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщили о возможном визите венесуэльской делегации в период с 11 по 13 октября. В указанные даты в Москве пройдет форум «Российская энергетическая неделя».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили о намерении добиться безвизового режима со всеми странами Латинской Америки.