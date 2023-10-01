В Словакии победившая на выборах партия обещала приложить усилия для мира на Украине

Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо заявил, что если его партия примет участие в формировании правительства, то будут приложены все усилия для начала мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Как подчеркнул политик, происходящее на Украине стало для всех огромной трагедией.

«Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — сказал лидер партии.

Выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что партия SMER набрала больше всех голосов.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что победа партии «Направление – социальная демократия» является тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.