Делегация МВФ прибыла на Украину

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн, сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

Представитель МВФ отметил, что в рамках визита запланированы встречи с украинским руководством для обсуждения программы расширенного финансирования, которую Украина реализует при поддержке МВФ.

В случае успешных переговоров Киев рассчитывает получить от МВФ до конца года третий транш в размере около $900 млн.

В конце июня Совет исполнительных директоров МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн.

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на $15,6 млрд, а уже 3 апреля в фонд бюджета Украины поступил первый транш на $2,7 млрд.

В 2021 году Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины» на $277 млрд за счет привлечения средств из-за рубежа.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.