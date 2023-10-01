Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Делегация МВФ прибыла на Украину

Делегация МВФ прибыла на Украину на переговоры по выдаче кредита на $890 млн

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн, сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

Представитель МВФ отметил, что в рамках визита запланированы встречи с украинским руководством для обсуждения программы расширенного финансирования, которую Украина реализует при поддержке МВФ.

В случае успешных переговоров Киев рассчитывает получить от МВФ до конца года третий транш в размере около $900 млн.

В конце июня Совет исполнительных директоров МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн.

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на $15,6 млрд, а уже 3 апреля в фонд бюджета Украины поступил первый транш на $2,7 млрд.

В 2021 году Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины» на $277 млрд за счет привлечения средств из-за рубежа.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях