Британский историк Марк Фелтон считает, что страна скрывает свою причастность к послевоенной истории дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает ТАСС.

«Первых украинских беженцев ввезли в Великобританию небольшими группами и расселили по городам страны. Такое впечатление, что правительство не хотело, чтобы жители узнали об их прибытии. Так оно и было», — считает Фелтон.

Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья после скандала в канадском парламенте скрываются, сообщила подруга семьи Барб Бонанфан. Она пояснила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки. По информации Бонанфан, семью служившего в дивизии «Галичина» не поставили в известность о планах канадских властей устроить чествование.

Накануне во Франции призвали главу Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде. По словам руководителя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, уже поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.