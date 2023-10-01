Британский историк Марк Фелтон считает, что страна скрывает свою причастность к послевоенной истории дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает ТАСС.
«Первых украинских беженцев ввезли в Великобританию небольшими группами и расселили по городам страны. Такое впечатление, что правительство не хотело, чтобы жители узнали об их прибытии. Так оно и было», — считает Фелтон.
Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья после скандала в канадском парламенте скрываются, сообщила подруга семьи Барб Бонанфан. Она пояснила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки. По информации Бонанфан, семью служившего в дивизии «Галичина» не поставили в известность о планах канадских властей устроить чествование.
Накануне во Франции призвали главу Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде. По словам руководителя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, уже поданы запросы об экстрадиции старого нациста.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.
Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.