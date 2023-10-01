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В Совбезе РФ предостерегли Британию от отправки на Украину военных для обучения ВСУ

Медведев: британских военных будут уничтожать на Украине как специалистов НАТО

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Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если британские военные будут проводить обучение на Украине, российские Вооруженные силы будут уничтожать их не как наемников, а как натовских специалистов.

Так он прокомментировал заявление нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который сообщил, что королевство переносит официальную программу подготовки украинских военных на территорию Украины.

По словам Медведева, британский министр таким образом решил «превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил».

«Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты», — написал зампред СБ в Telegram.

По информации The Telegraph, Шэппс обсудил с Владимиром Зеленским вопрос оказания британским флотом помощи Украине в Черном море.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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