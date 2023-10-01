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В КНДР назвали НАТО раковой опухолью

МИД КНДР назвал НАТО раковой опухолью мирового порядка

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Shutterstock

В Министерстве иностранных дел КНДР раскритиковали деятельность НАТО и негласного военного союза США, Японии и Южной Кореи, назвав эти альянсы раковой опухолью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В МИД подчеркнули, что Североатлантический альянс и сотрудничающие в военной сфере США, Япония и Южная Корея — это раковая опухоль для глобального порядка, так как они враждебно ведут себя по отношению к КНДР и ее соседям.

Деятельность этих организаций создает угрозы в мире и нарушает принципы Устава ООН.

Как заявлял северокорейский лидер Ким Чен Ын, Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея фактически сформировали «азиатскую версию Североатлантического альянса».

Он назвал Вашингтон «самым опасным военным государством» и подчеркнул, что действия США и их союзников приводят к возникновению глобальной «второй холодной войны».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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