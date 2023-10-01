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Миссия ООН прибыла в Карабах

APA: миссия ООН прибыла в Карабах

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Maxar Technologies/Handout via Reuters

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) прибыла в Нагорный Карабах. Об этом сообщает азербайджанское издание APA.

Утром члены миссии проехали через город Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.

Миссия ООН планирует ознакомиться с ситуацией на местах и ​​определить гуманитарные потребности жителей Карабаха. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.

Как отмечает издание, последний раз миссия ООН посещала Нагорных Карабах около 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что Азербайджан пригласил структуры ООН посетить Карабахский регион.

29 сентября Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации в Нагорном Карабахе.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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