Байден подписал закон о финансировании правительства США

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Байден подписал закон, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает.

Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства.

До этого Байден после принятия конгрессом проекта временного финансирования правительства заявил, что страна «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Украине.

До этого сенат США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине, таким образом согласившись с требованиями республиканцев.

До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.