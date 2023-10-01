На Украине заявили о возможном влиянии беженцев на политику Польши

Украинский политолог Виталий Кулик заявил, что когда беженцы с Украины получат гражданство и избирательные права в Польше, они смогут влиять на действия Варшавы и лоббировать интересы Киева. Об этом сообщает Kresy.pl.

По его словам, существует вероятность влияния беженцев на политику Польши, а также добавил, что срок получения гражданства украинскими эмигрантами составляет до пяти лет.

Он подчеркнул, что в результате появятся минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения. Правительству Польши придется относится к ним серьезно, ведь они будут избирателями.

Кулик считает, что подобная ситуация может произойти в Канаде и Германии. Политолог призвал к политической консолидации украинского сообщества в Польше, чтобы у него была способность продвигать украинские интересы. Для этого потребуется сотрудничество с какой-либо политической силой.

До этого правительство Германии намерено значительно сократить финансирование, предоставляемое федеральным землям на прием и интеграцию беженцев в следующем году.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.