Пентагон пожаловался на нехватку средств для продолжения оказания помощи Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что американское оборонное ведомство почти исчерпало все возможное финансирование помощи Украине в сфере безопасности.

В Пентагоне подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.

До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы. Теперь документ должны одобрить в сенате, где большинство у демократов. Если президент США Джо Байден не подпишет законопроект до полуночи 1 октября, работа правительства остановится.

В список предусмотренных расходов попали в том числе траты на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США.

По словам источников The Washington Post, Байден подпишет эту версию законопроекта о финансировании правительства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.