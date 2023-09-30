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В США республиканцы проводят совещание в конгрессе, чтобы избежать шатдауна

The Hil: республиканцы проводят совещание, пытаясь избежать шатдауна в США

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Emily Elconin/Reuters

Республиканцы в субботу, 30 сентября, утром собрались на совещание в палате представителей для обсуждения способов избежания шатдауна, до наступления которого остается менее суток. Об этом сообщает газета The Hill.

По информации издания, на встречу приехал и спикер палаты представителей Кевин Маккарти, однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, которые собрались у Капитолия.

30 сентября Белый дом в социальных сетях начал отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна).

До этого телеканал CNN со ссылкой на четырех чиновников американской администрации сообщал, что президент США Джо Байден в начале следующей недели намерен собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального приостановления его финансирования.

Шатдаун — остановка деятельности федеральных органов власти государства из-за отсутствия финансирования. К такой ситуации может привести тот момент, если находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений не будут приняты.

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