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Армения попросила помочь ЕК в ситуации с беженцами

Армения обратилась за помощью к Еврокомиссии для поддержки беженцев из Карабаха

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Hasmik Khachatryan/Reuters

Армения обратилась к Еврокомиссии за оказанием помощи в связи с массовым прибытием переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правительства Италии.

По данным властей, сейчас беженцам необходимы предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы.

Известно, что Италия, «которая работает над стабилизацией в регионе и установлением диалога между Арменией и Азербайджаном, сразу задействовала свои службы».

Как объяснила армянская сторона, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли свыше 100 тыс. вынужденных переселенцев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Ее целью Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Также в Армении представили временное жилье почти 35 тысячам переселенцам из Карабаха.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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