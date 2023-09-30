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Россия подпишет с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества

РФ подпишет с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества на семь лет

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Alexandre Meneghini/Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества на семь лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«Принять предложение... о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба на период 2023–2030 годов», — сказано в сообщении.

От имени властей России документ подпишет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

24 августа в пресс-службе возглавляющего российско-кубинский деловой совет бизнес-омбудсмена Бориса Титова заявляли, что власти Кубы получили от экспертов Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) основанные на российском опыте предложения по цифровизации налогового контроля и электронному банкингу.

До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит полеты в Гавану. Полеты запланированы два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

В июле профессор Техасского университета, историк Джереми Сури говорил, что активизация сотрудничества Российской Федерации и Кубы является сложной ловушкой для Соединенных Штатов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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