Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.

В конце августа Боррель предложил создать специальный фонд для поддержки Украины до 2027 года.

Глава евродипломатии также заявлял, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с нерешительностью международного сообщества, в частности в вопросах передачи Украине вооружения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.