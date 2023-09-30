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Глава Словакии не смогла сразу проголосовать на выборах из-за подозрительного предмета

Голосование главы Словакии задержалось из-за подозрительного предмета на участке

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Petr David Josek/AP

Глава Словакии Зузана Чапутова не смогла сразу проголосовать на выборах в связи с тем, что ее служба безопасности должна была установить, кому принадлежит рюкзак, который был оставлен на избирательном участке. Об этом сообщает портал tvnoviny.sk.

В публикации говорится, что президент Словакии проголосовала с большим опозданием.

«Глава государства должна была проголосовать в 10:30 (11:30 мск), но сделала это на час позже, поскольку служба безопасности устанавливала, кому принадлежит подозрительный рюкзак», — отмечается в сообщении.

Голосование на внеочередных выборах в парламент страны стартавало 30 сентября в 07:00 (08:00 мск) и продлится до 22:00 (23:00 мск).

До этого премьер-министр Словакии Людовит заявлял, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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