Словацкий премьер пошел голосовать на участок, но забыл взять документ

Премьер-министр Словакии Людовит Одор не взял с собой документ, удостоверяющий личность, требующийся для голосования на выборах в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы проводятся в республике в субботу, 30 сентября.

«Я не дошел до места голосования, к счастью, я еще по пути вспомнил: ага, у меня нет удостоверения личности», — подчеркнул словацкий премьер.

Как заметил Одор, произошедшее с ним может быть посылом для людей, что нужно обязательно проверять и брать с собой документ перед отправкой на избирательный участок.

«Конечно, это была моя человеческая ошибка», — заключил Одор.

Вскоре премьеру Словакии потребовалось вернуться за своим документом, после чего он благополучно проголосовал на внеочередных выборах в парламент. Известно, что голосование продолжится до 22.00 (23.00 мск).

До этого бывший премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поставок оружия Украине. По словам политика, Словакия больше не имеет вооружений, которые можно было бы передать Украине.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.