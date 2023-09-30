Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Словацкий премьер пошел голосовать на участок, но забыл взять документ

Премьер-министр Словакии Одор забыл документы и пошел на участок для голосования

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Словакии Людовит Одор не взял с собой документ, удостоверяющий личность, требующийся для голосования на выборах в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы проводятся в республике в субботу, 30 сентября.

«Я не дошел до места голосования, к счастью, я еще по пути вспомнил: ага, у меня нет удостоверения личности», — подчеркнул словацкий премьер.

Как заметил Одор, произошедшее с ним может быть посылом для людей, что нужно обязательно проверять и брать с собой документ перед отправкой на избирательный участок.

«Конечно, это была моя человеческая ошибка», — заключил Одор.

Вскоре премьеру Словакии потребовалось вернуться за своим документом, после чего он благополучно проголосовал на внеочередных выборах в парламент. Известно, что голосование продолжится до 22.00 (23.00 мск).

До этого бывший премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поставок оружия Украине. По словам политика, Словакия больше не имеет вооружений, которые можно было бы передать Украине.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях