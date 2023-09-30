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Омоновцы задержали главу администрации Печоры Серова

Глава администрации Печоры Валерий Серов задержан при поддержке ОМОН

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Глава администрации Печоры Валерий Серов задержан утром 30 сентября на своей квартире при поддержке сотрудников ОМОН. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Олег Михайлов.

«Сегодня во второй половине дня он должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — написал парламентарий.

По его словам, задержание Серов произведено в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.290 ч.6 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Чиновника доставят в Сыктывкар для дачи показаний.

В январе этого года произошел скандал с участием Серова. Съемочная группа газеты «Известия» сняла видеорепортаж о замерзающих домах. Тогда чиновник, общаясь с журналистом издания, назвал его «невоспитанным идиотом», «проституткой» и «шлюхой журналистской».

После просмотра материалов газеты, председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что подготовит с коллегами «обращение о снятии с должности по утрате доверия этого специалиста «в вопросах проституции». По его словам, Серов не соответствует своей должности и дискредитирует власть своим поведением и качеством работы.

Ранее начальника полиции Брянска арестовали за покушение во взятке в 14 млн рублей.

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