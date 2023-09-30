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В Запорожской области Киев блокирует контакты с населением из освобожденных территорий

Рогов: Украина блокирует контакты с жителями Запорожской области

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти блокируют любые контакты населения, которое проживает на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области.

«Режим Зеленского блокирует любые контакты с жителями освобожденной части Запорожской области и вводит ограничения против людей, которые общаются с теми, кто уже живет в РФ. Все это делается с целью не дать людям возможности узнать правду о жизни в новом российском регионе», — считает он.

Рогов уверен, что власти Киева боятся, что население Украины узнает, что в Запорожской области люди значительно лучше живут, потому что они социально защищены, а пенсии и заработные платы у людей выше украинских, а у молодых людей есть четкий, перспективный и понятный образ будущего.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) породило феномен, когда брошенные в наступление украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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