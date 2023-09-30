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Байден подготовился обсудить меры в случае приостановления работы правительства США

CNN: Байден намерен собрать свой кабинет для обсуждения мер в случае шатдауна

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден в начале следующей недели намерен собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального приостановления его финансирования (шатдауна). Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех чиновников администрации.

Закон о шатдауне может вступить в силу 1 октября.

Один из источников телеканала сообщил, что Байден проведет выходные в Вашингтоне, чтобы тщательно обсудить со своей командой по законодательным вопросам информацию о любых переговорах в конгрессе, касающихся шатдауна.

Также телеканал отметил, что Белый дом начал регулярно общаться с агентствами и своим персоналом. Обсуждаются вопросы о том, чего следует ожидать в случае прекращения финансирования правительства.

Кроме того, ведется разработка планов правительства на случай шатдауна, который, предположительно, может продлится несколько недель. Однако в администрации президента пока нет единого мнения относительно потенциальной продолжительности шатдауна.

На этой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что возможный шатдаун в США окажет влияние на помощь Украине в критический момент.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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