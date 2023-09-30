Конгрессвумен Грин подвергла жесткой критике политику Байдена по Украине

Президента США Джо Байдена больше беспокоит будущее Украины, чем собственной страны. Такое мнение выразила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в X (бывший Twitter).

Конгрессвумен процитировала слова президента. Тот, по ее словам, заявил, что проект приостановки работы правительства, по которому было проведено голосование в конгрессе, изначально был «дохлым номером».

«Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — отметила Грин.

Политик также выразила мнение, что Соединенные Штаты не продвинутся далеко, пока президент не начнет заботиться о своем собственном народе, финансировать правительство и решать кризисную ситуацию на границе в Мексикой.

Марджори Тейлор Грин неоднократно критиковала поддержку Украины. Она заявляла, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма», и американским конгрессменам следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.