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Конгрессвумен Грин подвергла жесткой критике политику Байдена по Украине

Конгрессвумен Грин: Байден больше беспокоится об Украине, чем за американцев

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Pavel Golovkin/AP

Президента США Джо Байдена больше беспокоит будущее Украины, чем собственной страны. Такое мнение выразила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в X (бывший Twitter).

Конгрессвумен процитировала слова президента. Тот, по ее словам, заявил, что проект приостановки работы правительства, по которому было проведено голосование в конгрессе, изначально был «дохлым номером».

«Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — отметила Грин.

Политик также выразила мнение, что Соединенные Штаты не продвинутся далеко, пока президент не начнет заботиться о своем собственном народе, финансировать правительство и решать кризисную ситуацию на границе в Мексикой.

Марджори Тейлор Грин неоднократно критиковала поддержку Украины. Она заявляла, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма», и американским конгрессменам следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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