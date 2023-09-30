Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной»

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что поддерживать Украину тяжело и болезненно

close
100%
Ian Davidson/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной». Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу House.

По словам министра, ситуация в мире может ухудшиться, если союзники Украины остановят ее поддержку. Вот почему позиция британского правительства «тверда», указал он.

«Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — продолжил дипломат.

Он добавил, что усталость от украинского конфликта является «большой проблемой».

Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях