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Посольство России в Ливии указало на смешные предупреждения США

Посольство России в Ливии рассмешили слова США о нежелательном сближении с РФ

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Suhaib Salem/Reuters

Посольство Российской Федерации в Ливии с иронией отреагировало на сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — сказано в сообщении посольства.

Представитель Белого дома ранее заявил, что американские власти выступили с предупреждением Хафтару и другим руководителям Ливии о нежелательности их сближения с Россией.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин провел очную встречу с Хафтаром в Москве.

По его данным, стороны обсудили международную обстановку и ситуацию в Ливии.

До этого в ЛНА заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с Путиным и министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Ранее Хафтар пообещал решающую битву, если иностранные наемники не уйдут из Ливии.

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