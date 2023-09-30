Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении поздравил граждан страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что 30 сентября 2022 года состоялось «определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие» – были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов РФ.

«Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — сказал он.

По словам президента, это долгожданное, осознанное, выстраданное и подлинно народное решение они приняли вместе во время референдумов в этих регионах в полном соответствии с международными нормами. Российский лидер также отметил, что эти люди проявили мужество и непреклонный характер, несмотря на то, что «их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык, все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям».

Путин также выразил благодарность жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за то, что несмотря на все испытания, они сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству.

«Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья. С днем воссоединения с Россией!» — заявил президент.

28 сентября Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией 30 сентября.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данное событие базируется на исторической схожести народов, живущих на территориях этих регионов и является итогом волеизъявления миллионов людей, реализации ими определения своего политического статуса и осуществления своего экономического и социального развития.

Именно в этот день год назад Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соглашения о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

Ранее Путин назвал источник власти в России.