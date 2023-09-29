В ЕС назвали дату принятия Украины

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году. Ее слова приводит украинское издание «Европейская правда».

Условием вступления Украины в ЕС она назвала завершение предписанных Брюсселем реформ: законодательной, в том числе в сфере защиты прав национальных меньшинств и судебной, а также успешную борьбу с коррупцией.

«Верю, что Украина завершит работу над семью шагами, которые Еврокомиссия определила в своей рекомендации в июне 2022 года. <..> Думаю, что 2030 год – реалистичный срок, если очень много работать», — заявила она.

По словам Матерновой, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре текущего года.

До этого Евросоюз продлил на год механизм предоставления убежища гражданам Украины.

По оценке Евросовета, данное решение было принято, чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских вынужденных переселенцев, которые на данный момент проживают в странах Евросоюза.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.