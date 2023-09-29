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Лавров направил поздравления вновь избранным главам регионов РФ

Лавров поздравил вновь избранных глав российских регионов

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил вновь выбранных глав российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

«Лавров направил поздравления вновь избранным руководителям субъектов Российской Федерации», — говорится в публикации.

Глава внешнеполитического ведомства особо отметил ценный вклад глав новых российских регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей — в обеспечение полноценного развития регионов и создание условий для роста благосостояния местных жителей. Он также выразил готовность помогать им в налаживании и углублении международных связей на региональном уровне в русле единого курса России.

«Подчеркивается важность дальнейшей работы по интеграции [ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей] в правовую и социально-экономическую систему страны», — заключается в сообщении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства 30 сентября планирует выступить с видеообращением и поздравить всех с днем воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

Ранее Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ.

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