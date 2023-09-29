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Белоруссия обвинила Польшу во вбросах и манипуляциях по теме мигрантов

Погранкомитет Белоруссии обвинил минобороны Польши во вбросах по теме мигрантов

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Павел Головкин/AP

Польское министерство обороны занимается вбросами и манипуляцией по теме мигрантов на границе, заявили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Минобороны Польши занимается вбросами и манипуляцией», — сказано в заявлении.

По информации ведомства, за минувшую неделю минобороны Польши на площадке соцсети «Х» публиковало видеозаписи двухлетней давности (13 ноября 2021 года) как якобы новые и подписывало их словами о «нападениях беженцев и провокациях белорусских военных».

«Очередной лживый вброс польской стороны не выдерживает простой проверки и опровергается», — отмечается в публикации.

В белорусском погранкомитете выразили сомнения в правдивости информации, публикуемой в официальных каналах коммуникации силовых ведомств Польши, и указали на многократное повторение ими различных информационных вбросов и провокаций.

Накануне в МИД Белоруссии пригласили временного поверенного в делах Польши.

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