Белоруссия обвинила Польшу во вбросах и манипуляциях по теме мигрантов

Польское министерство обороны занимается вбросами и манипуляцией по теме мигрантов на границе, заявили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Минобороны Польши занимается вбросами и манипуляцией», — сказано в заявлении.

По информации ведомства, за минувшую неделю минобороны Польши на площадке соцсети «Х» публиковало видеозаписи двухлетней давности (13 ноября 2021 года) как якобы новые и подписывало их словами о «нападениях беженцев и провокациях белорусских военных».

«Очередной лживый вброс польской стороны не выдерживает простой проверки и опровергается», — отмечается в публикации.

В белорусском погранкомитете выразили сомнения в правдивости информации, публикуемой в официальных каналах коммуникации силовых ведомств Польши, и указали на многократное повторение ими различных информационных вбросов и провокаций.

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