Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Ирана

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Ирана по беспилотникам. Об этом сообщает ТАСС.

«29 сентября Федеральный совет высказался за новые санкции, связанные с поставкой дронов в Россию», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Федерального управления таможни и пограничной безопасности страны Донателла Дель Веккьо заявил, что Швейцария не комментирует юридические толкования третьих стран по поводу применения санкций против России. 12 сентября таможня Германии сообщала, что не станет делать исключения из санкций Евросоюза для граждан России.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что введенные в отношении России западные санкции — фикция. При этом он отмечал, что ограничения для внешней торговли РФ были наложены Западом, однако в настоящий момент более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, продолжают работать на российском потребительском рынке.

Ранее власти Швейцарии отвергли требование посла США заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ.