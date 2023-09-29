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Три европейские страны создают рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией

Германия, Польша и Чехия создают рабочую группу для борьбы с миграцией

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Irek Dorozanski/DWOT/Reuters

Германия, Польша и Чехия создают совместную рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией и «преступностью, связанной с контрабандой», заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, сообщает Politico.

Она заявила, что Берлин, Прага и Варшава договорились о совместном патрулировании полицейских отрядов в трех странах, чтобы ограничить незаконное пересечение границ.

«Вместе мы хотим покончить с жестоким бизнесом контрабандистов, которые извлекают максимальную выгоду из тяжелого положения людей и переправляют их через границы опасным для жизни способом», — уточнила министер внутренних дел ФРГ.

Совместную рабочую группу помимо Нэнси Фезер будут координировать глава МВД Чехии Вит Ракушан и министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, отмечает Politico.

Ранее Фезер сообщала, что правительство Германии усилило контроль на границе с Польшей и Чехией с целью борьбы с нелегальным ввозом мигрантов на территорию страны.

Глава ведомства отметила, что с 27 сентября сотрудники полиции начали проводить дополнительные мероприятия для предотвращения незаконного попадания граждан других государств в Германию. Она уточнила, что речь идет о «гибких и целенаправленных мерах» по контролю на маршрутах перевозки мигрантов с территории Чехии и Польши.

Ранее в Польше заявили, что ФРГ «надоело» привозить мигрантов в страну.

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