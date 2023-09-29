Путин обратился к президенту Пакистана после теракта

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе и премьер-министру Пакистана Арифу Алви и Шахбазу Шарифу в связи с терактом, произошедшим в провинции Белуджистан. Соответствующее письмо главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в провинции Белуджистан», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что трагедия произошла во время религиозной церемонии и назвал произошедшее «еще одним свидетельством варварской сущности терроризма». Как подчеркнул Путин, организаторы атаки ни в коем случае не должны избежать наказания.

Также президент сообщил о готовности Москвы принять меры для дальнейшего наращивания антитеррористического сотрудничества с Исламабадом. В конце глава государства попросил зарубежного коллегу передать слова сочувствия всем гражданам Пакистана, родственники которых стали жертвами трагедии, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

29 сентября в пакистанском городе Мастунг произошел взрыв. Как сообщило издание Dawn, в этот момент у местной мечети проходила религиозная процессия. Согласно данным полиции, взрыв был организован террористами.

По имеющейся информации, жертвами трагедии стали 52 человека. Еще 50 жителей города получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Пакистане произошел второй за день взрыв в мечети.