Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обратился к президенту Пакистана после теракта

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после теракта в Мастунге

close
100%
Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе и премьер-министру Пакистана Арифу Алви и Шахбазу Шарифу в связи с терактом, произошедшим в провинции Белуджистан. Соответствующее письмо главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в провинции Белуджистан», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что трагедия произошла во время религиозной церемонии и назвал произошедшее «еще одним свидетельством варварской сущности терроризма». Как подчеркнул Путин, организаторы атаки ни в коем случае не должны избежать наказания.

Также президент сообщил о готовности Москвы принять меры для дальнейшего наращивания антитеррористического сотрудничества с Исламабадом. В конце глава государства попросил зарубежного коллегу передать слова сочувствия всем гражданам Пакистана, родственники которых стали жертвами трагедии, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

29 сентября в пакистанском городе Мастунг произошел взрыв. Как сообщило издание Dawn, в этот момент у местной мечети проходила религиозная процессия. Согласно данным полиции, взрыв был организован террористами.

По имеющейся информации, жертвами трагедии стали 52 человека. Еще 50 жителей города получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Пакистане произошел второй за день взрыв в мечети.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях