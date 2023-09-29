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Армения планирует наладить межпарламентские связи с Украиной

Власти Армении и Украины договорились развивать межпарламентские связи

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Parliament.am

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обсудил с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком перспективы развития двусторонних межпарламентских связей. Об этом заявили в пресс-службе армянского парламента.

«Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей», — говорится в публикации.

Стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и посчитали важным установить мир и решить проблемы безопасности в регионе.

В ходе переговоров Симонян рассказал подробности событий, предшествовавших «насильственной депортации армян Карабаха». В свою очередь, Стефанчук выразил готовность к партнерству на многосторонних площадках.

Встреча армянских и украинских представителей произошла на полях Европейской конференции глав парламентов стран Совета Европы, проходящей в Дублине.

До этого в Армении предупредили об опасности антироссийской политики властей страны.

Ранее эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении.

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