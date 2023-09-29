Армения планирует наладить межпарламентские связи с Украиной

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обсудил с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком перспективы развития двусторонних межпарламентских связей. Об этом заявили в пресс-службе армянского парламента.
«Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей», — говорится в публикации.
Стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и посчитали важным установить мир и решить проблемы безопасности в регионе.
В ходе переговоров Симонян рассказал подробности событий, предшествовавших «насильственной депортации армян Карабаха». В свою очередь, Стефанчук выразил готовность к партнерству на многосторонних площадках.
Встреча армянских и украинских представителей произошла на полях Европейской конференции глав парламентов стран Совета Европы, проходящей в Дублине.
До этого в Армении предупредили об опасности антироссийской политики властей страны.
Ранее эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении.