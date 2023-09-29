В Армении отметили схожесть риторики РФ, Турции и Азербайджана по Карабаху

Спикер парламента Армении Ален Симонян выступил против участия России, Турции и Азербайджана в Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Симоняна, он не удивлен тому, что Турция одобрила проведение операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также тому, что «Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику», говоря о проблеме Нагорного Карабаха.

«Меня поражает то, что они делают это здесь – в организации, созданной для защиты прав человека», — заявил он.

При этом Симонян отметил, что российские миротворцы не остановили «широкомасштабное военное нападение на армян Нагорного Карабаха», которое сделало беженцами десятки тысяч людей и привело к сотням жертв.

«Они [беженцы] остаются на улице без еды, медицинской помощи и других средств выживания. Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается», — подчеркнул он.

До этого стало известно о переговорах главы Карабаха с Баку о выводе руководства Арцаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян заявил о надежде на положительное развитие ситуации в Карабахе.