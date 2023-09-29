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Евросоюз стремится достичь соглашений с США перед возможной победой Трампа

Bloomberg: ЕС хочет придать своим отношениям с США «трампоустойчивый» характер

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Sam Wolfe/Reuters

Европейский союз ищет способы закрепить улучшения в отношениях с США на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Официальные лица из Еврокомиссии заявили высокопоставленным чиновникам из государств-членов ЕС на прошлой неделе, что им необходимо сделать «убедительные для Трампа» соглашения, пишет агентство.

По словам источников агентства, это означает, что нужно действовать быстро, чтобы заключить обязательные соглашения с администрацией президента США Джо Байдена. Государствам-членам союза также было рекомендовано реалистично оценивать, насколько более трудными могут стать переговоры, если они не смогут двигаться быстро.

В статье отмечается, что Трамп уверенно лидирует над своими соперниками в борьбе за выдвижение на выборы от Республиканской партии, несмотря на растущие проблемы с законом, в то время как ЕС все еще пытается найти окончательное решение спора по поводу импорта стали и алюминия. Во время своего предыдущего срока Трамп поставил под сомнение гарантии безопасности Европы, усомнился в действиях Всемирной торговой организации и регулярно критиковал такие страны, как Германия, за то, что они якобы обманули США.

Один из источник Bloomberg заявил, что в ЕС есть опасения, что второй срок Трампа «может оказаться хуже первого, потому что частый хаос в предыдущие четыре года его пребывания у власти может удержать высококвалифицированных людей от прихода в администрацию».

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