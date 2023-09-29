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В Госдуме назвали русофобской истерией заявление Чехии об угрозах со стороны РФ

Депутат Водолацкий: слова Чехии об угрозах от РФ являются русофобской истерией

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David W Cerny/Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал новую оборонную стратегию Чехии, в которой Россия названа главной угрозой для страны. По словам парламентария, которые приводит газета «Известия», — это ни что иное, как русофобская истерия.

«Это бред, русофобия тех политиков, которых сегодня США привели к власти. Простой народ Чехии совсем по-другому говорит о России, о том периоде, когда между Чехией и Россией были дружба, сотрудничества, развивались экономические связи, социальные связи, туризм, и экономика Чехии за счет РФ развивалась. Сегодня она находится в стагнации», — сказал Водолацкий.

Он подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала. Депутат посоветовал западным политикам лучше изучать историю.

Как указано в новой оборонной стратегии Чехии, в настоящее время существует большой риск военного нападения на любое из государств НАТО или Европейского союза (ЕС). Более того, Прага посчитала, что вероятность подобного развития событий сейчас является наиболее высокой со времен окончания холодной войны.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил о планах страны закупить у США партию сверхзвуковых истребителей F-35.

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